Пошумим? В Таллинн едет Noize MC

Noize MC – главный российский рок- и рэп-исполнитель, голос и кумир поколения нулевых, обладающий уникальным талантом фристайлера.

Первый же клип «Песня для радио» на композицию из сольного репертуара Ивана Алексеева, был снят на бюджет главного приза за победу в "Urban Sound" и впервые взят в ротацию на телеканал «МУЗ-ТВ». Эта песня и по сей день популярна на радиостанциях страны. За время становления группа записала более 150 песен, которые быстро распространились в сети и отозвались положительным фидбэком в интернет-сообществе.

Первый же альбом «The Greatest Hits vol.1» принес группе Noize MC успех и признание миллионов слушателей по всей стране. На сегодняшний день у Noize MC уже 9 студийных альбомов, более 40 клипов и целое поколение преданных поклонников, которые внимательно и с нетерпением ждут новых песен и любых актов от своего кумира.

Noize MC создал свой индивидуальный музыкальный почерк. Именно Noize MC стал главным специалистом по резонансным трекам, благодаря чему попал в топ запрашиваемых персон в поисковике Яндекс, в рейтинг «50 звезд» журнала «Forbes» и стал одним из самых авторитетных лиц России 2010, по мнению журнала «Русский Репортер».

За 10 лет существования проекта Noize MC неоднократно получал главные премии и награды от телеканалов A-One, Дождь, MTV, Муз-ТВ, несколько лет подряд был удостоен номинации Артемии Троицкого в его авторской премии «Степной волк».

На счету группы более 20 успешных фитов с другими популярными артистами: Вася Васин (гр. «Кирпичи»), Влади (гр. «Каста»), Чача (гр. «Наив»), гр. «Тараканы», Ёлка, Вера Полозкова, Маша Макарова (гр. «Маша и Медведи»), Миша Козырев, Astronautulis (USA), RUN DMC (USA) и другие.

Фронтмен группы исполняет свои песни не только на русском, но и на английском языке, снимается в кино в главной роли, играет в 3D-мюзикле и пишет для этих проектов заглавные саундтреки. Noize MC опережает его на полкорпуса, внедряя новые технологии в свое творчество: так, еще в 2012 году был снят клип в 360 градусов на песню с символичным названием «Yes Future!», и только в 2015 году youtube стал поддерживать функцию панорамного просмотра, что позволило дать этой видеоработе вторую жизнь.

Билеты уже продаже в пунктах Piletilevi и заправках Statoil. Первые 100 билетов всего по 20€.

Двери клуба с 20.00