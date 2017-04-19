Эта женщина узнала, что вся ее жизнь была сплошным обманом, благодаря фото на Facebook

Давайте знакомиться. Сильвина Мартинес Пинто – 31-летняя женщина из Аргентины. Она никогда не подозревала, что и каким образом ей придется узнать о своей жизни, пишет Маркетиум.

Однажды Сильвина просматривала старые семейные фотографии в Facebook. Вдруг в глаза бросилась деталь, которая и поделила ее жизнь на до и после.

Так, на одном из снимков она рассматривала свою маму. На карточке стояла дата – несколько недель до рождения Сильвины. Но вот незадача: где же “беременный” живот? Женщина всегда подозревала, что ее мать что-то скрывает. Вот и настал момент узнать правду…

Как выяснилось, Сильвину удочерили. На момент родов ее биологической матери было 16 лет. Остальные детали остались неизвестными.

Сейчас женщина очень хочет знать обо всех обстоятельствах своего рождения. Она распространила свою историю в социальной сети, надеясь таким образом найти биологическую мать.

Сильвина говорит, что хочет встретиться с таинственной женщиной. Она обещает не жаловаться и ни в чем не упрекать. Ей важно во всем разобраться и обрести душевный покой.

Желаем семье Пинто пережить это испытание!