Сколько эмоций в этом видео! Смотрите клип с Павлом Прилучным — «Забудь, что было»! Вот это страсть!

Павел Прилучный сейчас невероятно популярен, это подтверждают и организаторы спектакля с его участием в Эстонии. Поэтому любое видео, пусть даже не самое новое, должно восхитить фанатов актера.

Девушка пишет о сериале «Мажор» свои эмоции. Ее имя на просторах Сети остается неизвестным.

«Меня затянул этот сериал буквально с первых эпизодов! Сколько страсти и искренности! И песня близка для каждого, ведь порой действительно хочется забыть все, что было…

Они… такие красивые!!! Самая лучшая парочка!!!

В отношениях Кати и Игоря видны отношения и их продолжение, жизнь, энергия, чувства. Между Викой и Игорем такого нет. Там вижу только актерскую игру, непонятную любовь, равнодушие. В жизни нужны настоящие живые отношения. Поэтому могу представить только пару Игоря и Кати», - пишет фанатка сериала.

Смотрите видео!