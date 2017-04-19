Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЕвровидениеЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Ясновидящий назвал дату начала Третьей мировой войны

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Scanpix

Португальский мистик Горацио Вильегас, ранее предсказавший победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, заявил, что Третья мировая война может начаться уже в этом году.

Горацио Вильегас сообщил британским СМИ, что видел пророческий сон. В нем "шары из огня падали с неба на землю, а люди бегали и пытались спрятаться от разрушений", пишет Daily Star. По словам экстрасенса, эти шары символизировали ядерные ракеты, которые атакуют города по всему миру.

Ясновидящий уверен: Третья мировая война начнется 13 мая 2017 года, в 100-ю годовщину последнего явления Девы Марии в португальском городе Фатима. А закончатся боевые действия 13 октября, но "для многих будет слишком поздно". Вильегас предупредил, что уничтожение грозит целым народам.

По словам экстрасенса, все его прогнозы верны. В 2015 году он заявил, что Дональд Трамп станет президентом США, который принесет в мир войну. Предсказал Вильегас и то, что американский лидер нападет на Сирию, а в итоге испортит отношения с Россией, Северной Кореей и Китаем.

Эксперт по ядерному вооружению Грег Мелло в целом согласен с ясновидящим. По его мнению, еще одна атака США на Сирию склонит чашу весов в сторону Третьей мировой войны и поставит мир под угрозу апокалипсиса.

Наверх