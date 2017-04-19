Выбросившийся из окна Степанов объяснил свое решение уйти из жизни

Врачи сумели выяснить причины попыток самоубийства актера Василия Степанова. Звезда фильма "Обитаемый остров" объяснил, что причиной его психического расстройства стали конфликты со сверстниками в Театральном училище имени Бориса Щукина.

Якобы в учебном заведении у него был нервный срыв из-за недопонимания с остальными студентами. Степанов признался врачам, что на протяжении нескольких лет он страдал от продолжительной депрессии. Василий заявил, что студенты подтрунивали над ним за невостребованность после съемок в фильме "Обитаемый остров", передает Life.ru.

Тогда, семь лет назад, впервые из-за конфликта в училище Степанов слег в частную клинику со срывом. Интересно, что представителям правоохранительных органов в Театральном Училище имени Щукина подтвердили, что у Степанова действительно была депрессия, но не из-за недопонимая со сверстниками, а по причине отсутствия ролей.