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Выбросившийся из окна Степанов объяснил свое решение уйти из жизни

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Василий Степанов. | ФОТО: Кадр из фильма "Обитаемый остров"

Василий Степанов объяснил свое решение уйти из жизни. Актер из "Обитаемого острова" рассказал о давлении сверстников, пишет Дни.ру.

Врачи сумели выяснить причины попыток самоубийства актера Василия Степанова. Звезда фильма "Обитаемый остров" объяснил, что причиной его психического расстройства стали конфликты со сверстниками в Театральном училище имени Бориса Щукина.

Якобы в учебном заведении у него был нервный срыв из-за недопонимания с остальными студентами. Степанов признался врачам, что на протяжении нескольких лет он страдал от продолжительной депрессии. Василий заявил, что студенты подтрунивали над ним за невостребованность после съемок в фильме "Обитаемый остров", передает Life.ru.

Тогда, семь лет назад, впервые из-за конфликта в училище Степанов слег в частную клинику со срывом. Интересно, что представителям правоохранительных органов в Театральном Училище имени Щукина подтвердили, что у Степанова действительно была депрессия, но не из-за недопонимая со сверстниками, а по причине отсутствия ролей.

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