Чтобы день задался, читайте гороскоп на сегодня, 20 апреля

Овен

День сложный, требующий серьезных усилий и непоколебимой уверенности в себе. Сколь бы сложными ни казались проблемы, действуйте решительно и упорно, преодолевайте препятствия и отстаивайте свою правоту. Чего определенно будет не хватать – так это эмоциональной стабильности; именно это и может стать причиной конфликтов и споров как с коллегами, так и с близкими людьми.

В романтических отношениях не исключены проблемы, связанные с неверностью партнеров, их нетактичным поведением по отношению друг к другу, или абсолютным несовпадением намерений и планов на будущее. Никаких окончательных решений сегодня принимать не стоит – как только эмоциональный фон стабилизируется, вы поймете, что именно нужно исправить, чтобы вернуть утраченное доверие друг к другу.

Телец

Этот день характеризуется высокой деловой активностью и заметным ростом коммуникабельности. Любая работа, а в особенности – коллективная – будет спориться, поездки и командировки дадут хороший результат, общение на семинарах и конференциях окажется плодотворным. Отдыхать тоже стоит в компании единомышленников.

Возможно начало новых романтических отношений, которые будут яркими и насыщенными, но кратковременными. А вот брак, заключенный в этот день, станет счастливым. Супружеские пары смогут решить вопросы, в последнее время порождавшие споры и разногласия, а также обдумать планы на будущее, выработать общую стратегию решения финансовых проблем.

Близнецы

Под влиянием звезд обычно доброжелательные Близнецы становятся подозрительными и придирчивыми. Вам стоит обращать поменьше внимания на критические высказывания и двусмысленные шутки коллег, и не торопиться записывать в число своих врагов тех, кто по той или иной причине вам несимпатичен. Разрушить планы и свести на «нет» все усилия могут происки недоброжелателей, на руку им будут и ваши ошибки, допущенные в результате обычной невнимательности. Не исключены финансовые потери или неудачные покупки.

Возникают серьезные трудности в семейных отношениях, возможны неудачи романтического характера. Любовные свидания лучше перенести на другой день. Нарастающее эмоциональное напряжение может не лучшим образом сказаться на здоровье, если вы откажетесь от отдыха и соблюдения правильного режима дня.

Рак

В этот день Раки наверняка заметят, что способны найти общий язык даже с самыми трудными в общении людьми. Действительно, под влиянием звезд усиливается коммуникабельность, да и способность добиваться своего проявляется чрезвычайно ярко. Позитивные тенденции одаряют вас новыми идеями, повышают деловую активность, открывают простор для творчества. Все это создаст благоприятные условия для тех, кто берется за решение хоть и непростых, но посильных задач.

Очень хорошо пройдут встречи как делового, так и личного характера. В вашу жизнь могут вернуться люди, к которым вы некогда испытывали сильные чувства. Свободное время стоит провести на прогулке или в путешествии, а вот от азартных игр и участия в каких-то авантюрах лучше отказаться.