Разлад в семье латвийского миллионера: его жена не хочет покидать роскошную виллу за пять миллионов евро

В этом году пара должна отметить юбилей - 40 лет совместной жизни. Но накануне красивой даты в семье произошел серьезный разлад, пишет Rus.Tvnet.lv.

Дело в том, что пенсии (почти 1500 евро в месяц) Раймондса Геркенса не хватает на содержание виллы площадью 2200 квадратных метров, расположенной на 1,2 га земли.

Специалисты по недвижимости оценили построенный в 2000 году дом в более чем 5 миллионов евро. Уже и покупатель есть на примете - московские бизнесмены с удовольствием приобрели бы семейное гнездышко в живописном месте.

Но супруга встала в позу и грозит разводом: об этом журналу «Privātā Dzīve» рассказал сам Раймондс Геркенс. Хотя, как вспоминает предприниматель, это не первый случай с угрозой развестись.

В самом начале семейной жизни Раймондс баловался алкоголем, и тогда Велга тоже поставила ему ультиматум: или порви с зеленым змием, или развод.

Сегодня Велгу можно понять: кто же захочет расстаться с домом, где есть все необходимое для комфортной жизни? Архитектор Улдис Абикис продумал все до мелочей и на 2200 квадратах разместил бассейн, библиотеку, зимний сад, картинную галерею, зал для бильярда, баню и даже лифт.