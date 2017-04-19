Разлад в семье латвийского миллионера: его жена не хочет покидать роскошную виллу за пять миллионов евро

Предприниматель Раймондс Геркенс рассказал, что в его семейных отношениях наступил кризис. Доходы Геркенса не позволяют содержать роскошную виллу «Велга» на берегу озера Лангстини, названную в честь его жены. А супруга Велга Риекстиня не хочет покидать уютный дом.
В этом году пара должна отметить юбилей - 40 лет совместной жизни. Но накануне красивой даты в семье произошел серьезный разлад, пишет Rus.Tvnet.lv.
Дело в том, что пенсии (почти 1500 евро в месяц) Раймондса Геркенса не хватает на содержание виллы площадью 2200 квадратных метров, расположенной на 1,2 га земли.
Специалисты по недвижимости оценили построенный в 2000 году дом в более чем 5 миллионов евро. Уже и покупатель есть на примете - московские бизнесмены с удовольствием приобрели бы семейное гнездышко в живописном месте.
Но супруга встала в позу и грозит разводом: об этом журналу «Privātā Dzīve» рассказал сам Раймондс Геркенс. Хотя, как вспоминает предприниматель, это не первый случай с угрозой развестись.
В самом начале семейной жизни Раймондс баловался алкоголем, и тогда Велга тоже поставила ему ультиматум: или порви с зеленым змием, или развод.
Сегодня Велгу можно понять: кто же захочет расстаться с домом, где есть все необходимое для комфортной жизни? Архитектор Улдис Абикис продумал все до мелочей и на 2200 квадратах разместил бассейн, библиотеку, зимний сад, картинную галерею, зал для бильярда, баню и даже лифт.