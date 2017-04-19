Три секс-позиции, которые помогут ей достичь оргазма в считанные минуты

1. Волшебная миссонерская

Миссионерская позиция — одна из самых популярных. Некоторые называют ее «ванильной», но ее вариации помогут вашей женщине испытать взрывной оргазм, пишет Soulpost.ru.

Чтобы добраться до ее точки G в этой позе, сначала положите подушку под ее бедра, чтобы сменить угол ее таза. Затем забросьте ее ноги на свои плечи и войдите в нее. Если вы справитесь с этим, не кончив слишком быстро, переложите обе ее ноги на одно плечо.

2. Двойная собачка

Классическая поза по-собачьи — фаворит многих мужчин и женщин. Не мудрено, ведь она активно стимулирует их точку G. Чтобы перевести эту позицию на следующий уровень и сделать ее максимально оргазменной, нужно сделать вот что: пусть ваша девушка ляжет на живот и подложит под свой таз подушку. Она создаст небольшой угол, который сделает ее точку G легкой мишенью. Теперь войдите в нее сверху под углом 90 градусов.

Придерживайте руками ее ягодицы и шепчите непристойности на ухо, божественный оргазм гарантирован.

3. Откинувшаяся назад наездница

Когда женщина сидит на вас сверху, она не движется вверх-вниз ровно по вертикали, а трется о вас вперед-назад. Это не всегда понятно мужчинам, но такой тип движений позволит ей быстрее дойти до кульминации.

Если она ляжет на вас сверху и будет крутить бедрами против вашей оси, она сможет стимулировать клитор и точку G. Если она никогда не пробовала эту позу раньше, ей понадобится время, чтобы найти идеальное положение. Как только она это сделает, положите свою ладонь на ее лобковую кость и помассируйте клитор большим пальцем.

Бонусный совет: чем больше у нее оргазмов, тем меньше времени уходит на то, чтобы достичь следующего.