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Какие сапожки! Керсти Кальюлайд взбудоражила необычным образом (ФОТО)

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Керсти Кальюлайд. | ФОТО: Presidendi kantselei

Сегодня, в Кадриогрском дворце состоялся благодарственный концерт Эстонского фонда музыкальных инструментов по случаю того, что в распоряжение фонда поступила 113-летняя виолончель, передает Elu24.

Помимо признанных деятелей искусства и культуры Эстонии, а также министра культуры Индрека Саара, на концерте присутствовала Керсти Кальюлайд.

Фото: Анн Вайда

Для мероприятия президент ЭР выбрала строгое черное платье, жакет и высокие замшевые сапоги василькового цвета.

Фото: Анн Вайда

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