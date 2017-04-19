Какие сапожки! Керсти Кальюлайд взбудоражила необычным образом (ФОТО)
19 апреля 2017 г., 13:32
Сегодня, в Кадриогрском дворце состоялся благодарственный концерт Эстонского фонда музыкальных инструментов по случаю того, что в распоряжение фонда поступила 113-летняя виолончель, передает Elu24.
Помимо признанных деятелей искусства и культуры Эстонии, а также министра культуры Индрека Саара, на концерте присутствовала Керсти Кальюлайд.
Фото: Анн Вайда
Для мероприятия президент ЭР выбрала строгое черное платье, жакет и высокие замшевые сапоги василькового цвета.
Фото: Анн Вайда