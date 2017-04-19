Ольга Серябкина из группы Serebro поведала о смерти отца, нетрадиционной любви и о предательстве подруги

И как яростно Оля защищает границы личного, прикрываясь нервной улыбкой, чтобы скрыть внезапно нахлынувшие слёзы. Накануне 32-го дня рождения, который совпал с датой выхода её книги "Тысяча М", девушка всё же решилась на откровенный разговор. В интервью российскому порталу Life.ru она рассказала о романтических отношениях с женщинами, о смерти отца, которую скрывала ото всех, и о болезненной дружбе с бывшей коллегой по группе.

«Всё, что я тебе сегодня расскажу, может быть, не так важно. Всё, что я могла сказать, я сказала там — лучшим способом, в лучшей форме я сказала это максимально честно в своих стихах.

Вот ты говоришь, что ты прочитала кучу моих интервью и ничего не узнала обо мне. Потому что журналисты или зрители — они хотят видеть меня только с одной стороны. Самый интересный заголовок — о том, какие трусы я забыла надеть. От меня хотят этого, и я поворачиваюсь именно этой стороной. Меня хотят воспринимать очень поверхностно.

Моя книга будет стоять на полках с пометкой "18+". Конечно, я понимаю, из-за какого стихотворения. Оно называется "Кате". Я долго думала, стоит ли его публиковать, но потом поняла, что стоит. Я писала его искренне. То, что вы прочитаете, — это мой дневник. Я рассказала о своём опыте. Этот стих был написан о моей подруге — через много лет, когда нас уже не связывали никакие отношения. Я не говорю, что у меня другая ориентация, хотя не вижу в этом ничего плохого. Просто в нашей стране об этом не принято говорить, как будто этого нет и чувств не существует. Я хочу оставаться собой. Да, у меня были женщины, это правда. До определённого возраста. Лет до 20.

Сейчас у меня есть только одна подруга. Хотя я так боюсь произносить это слово! Я предпочитаю говорить "сестра" или "родной человек". У меня была однажды подруга, с которой, я думала, ближе быть просто невозможно. Я её очень любила, и разочарование было очень сильным. Я думала, что это сериал, который не заканчивается. Оказалось, что дружила только я. Все мои слова переиначивались, все мои секреты переставали быть секретами. Если случайно кадров со мной в совместном видео оказывалось больше, чем с ней, "подруга" становилась злодеем и выговаривала мне. Я никогда не высказывалась о ней в интервью, я считаю, что это просто не стоит того. Но, да, я посвятила ей стихотворение, и оно очень сильное для меня. Оно максимально ёмко передаёт моё к ней отношение.

В сексе мне важна не форма, а наполненность. Мне важно, чтобы меня тянуло к человеку. Я приемлю только одну форму отношений: когда мужчина сильнее духом, чем женщина. Если я увижу его слабость, ничего не получится. Мне нужно, чтобы я чувствовала полной грудью, а он как будто позволяет себя любить. У меня были такие отношения с мужчиной, который сделал все фотографии к моей книге. Про него я написала стихотворение "Война", "Придуши" и много других стихотворений. Думаю, ему сейчас будет очень тяжело, потому что как я его обласкала — никто так не смог бы. У мужчин так планка задирается, когда женщина говорит: "Я полсборника стихов тебе написала". Мне сложно просто взять и рассказать про наши отношения, я не умею говорить, поэтому мне нравится стихотворная форма, рифма, потому что ты можешь сказать такие слова, которые ты тет-а-тет не скажешь, ты скажешь ему: "Почитай".