Дело в яйцах: 82-летний порноактер признался, в чем его секрет

Сниматься в кино 18+ Шигео начал еще в 2004-м. Дебютировал в целой серии фильмов под названием “Пожилой человек“. С тех пор ежегодно мистер Токуда снимается в минимум 60 картинах и признан самым пожилым в мире порноактером, пишет Mport.ua.

Старик предан своему делу, спит со всеми без разбору. Но в одном интервью признался:

“Люблю работать с женщинами возраста 30-40 лет, не младше“.

В чем секрет 82-летнего порноактера? Японец отвечает:

“Яйца. В любом виде: вареные, сырые, в салате, в чистом виде. Ем каждый день“.

Интересный факт: у Шигео есть жена (вместе прожили уже более 45 лет), двое детей и внук. И ни один из них не знает о том, что японец снимается в кино 18+.

“Жена явно догадывается, но пока молчит и не задает лишних вопросов“, — говорит Шигео.

Итог

Секрет крепкого либидо 82-летнего мистера Токуда — яйца. Ешь их и ты, если хочешь быть крепким в постели, даже будучи пенсионером.

И да: сохранять либидо помогают не только яйца, но и афродизиаки. Ешь и их, если хочешь быть завидным любовником.