Гостям «Евровидения-2017» посоветовали не называть украинцев русскими
19 апреля 2017 г., 12:23
На Украине подготовили буклет для гостей Евровидения-2017, в котором содержатся 23 совета, как вести себя в Киеве, передают РИА Новости.
В качестве первой рекомендации авторы буклета предупреждают, что в украинской столице лучше не упоминать о России.
"Украинцы — миролюбивые люди. Но пытайтесь избегать тем, касающихся отношений между Украиной и Россией. Также не называйте украинцев русскими", — отмечается в буклете.
МВД Украины также выпустило памятку, в которой предостерегло зарубежных гостей Евровидения от мошенников и посоветовало по возможности использовать наличные вместо банковских карт.