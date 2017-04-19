Гостям «Евровидения-2017» посоветовали не называть украинцев русскими

В качестве первой рекомендации авторы буклета предупреждают, что в украинской столице лучше не упоминать о России.

"Украинцы — миролюбивые люди. Но пытайтесь избегать тем, касающихся отношений между Украиной и Россией. Также не называйте украинцев русскими", — отмечается в буклете.

МВД Украины также выпустило памятку, в которой предостерегло зарубежных гостей Евровидения от мошенников и посоветовало по возможности использовать наличные вместо банковских карт.