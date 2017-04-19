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Гостям «Евровидения-2017» посоветовали не называть украинцев русскими

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ФОТО: Обложка буклета

На Украине подготовили буклет для гостей Евровидения-2017, в котором содержатся 23 совета, как вести себя в Киеве, передают РИА Новости.

В качестве первой рекомендации авторы буклета предупреждают, что в украинской столице лучше не упоминать о России.

"Украинцы — миролюбивые люди. Но пытайтесь избегать тем, касающихся отношений между Украиной и Россией. Также не называйте украинцев русскими", — отмечается в буклете.

МВД Украины также выпустило памятку, в которой предостерегло зарубежных гостей Евровидения от мошенников и посоветовало по возможности использовать наличные вместо банковских карт.

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