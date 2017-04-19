Вот как за минуту проверить здоровье своих внутренних органов! Понадобится только ложка

С его помощью вы можете узнать самое главное: как работают ваш метаболизм, ваша гормональная система, ваши легкие, ваш кишечник и почки.

Как провести эксперимент?

Возьмите обычную столовую ложку и натрите ее языком. Начинайте с кончика языка и убедитесь, что на нем достаточно слюны. Затем оберните ложку полиэтиленовым пакетом. Через минуту проверьте ложку. Если она будет полностью чиста, значит, с вашими внутренними органами все в порядке и вы можете считать себя здоровым человеком.

Но если на ней остались разводы, вам нужно продолжать анализ дальше.

Первым делом принюхайтесь к ложке. Если она теперь пахнет не так, как ваша слюна, это уже дурной знак. Но не паникуйте!

Поместите ложку под луч яркого света (можно от лампы или просто на солнце):

Если вы увидите на ложке оранжевые разводы, то это первый признак хронических заболеваний почек. Так что направляйтесь к врачу.

Фиолетовые разводы на ложке означают высокий уровень холестерина в крови, плохое кровообращение или бронхит.

Белые разводы на ложке указывают на наличие некоторых респираторных инфекций. Это значит, что вам нужно немедленно записаться на прием к врачу.

Толстый белый или желтый налет, оставшийся на ложке от слюны, означает проблемный дисбаланс в работе щитовидной железы.

Если после всей процедуры «тестовая» ложка имеет неприятный запах, это может быть признаком проблем с гигиеной полости рта. Если это так, начинайте чистить зубы 2 раза в день и полоскать рот после еды.

Впрочем, все может быть не так просто. Вы еще должны учитывать, что:

Запах аммиака может быть признаком проблем с почками

Сладкий запах указывает на диабет или просто на то, что вы потребляете слишком много сахара

Резкий неприятный запах гнили может указывать на проблемы с легкими или желудком

Вы должны иметь в виду, что этот метод не дает точных медицинских результатов. Он может лишь подсказать вам, нужно вам срочно идти к врачу или нет. Если заметили что-то подозрительное, не игнорируйте эти симптомы! Помните: самолечение - это самообман!

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