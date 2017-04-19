Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЕвровидениеЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Вот как за минуту проверить здоровье своих внутренних органов! Понадобится только ложка

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Язык. Фото иллюстративное. | ФОТО: Panther Media/Scanpix

Мы все знаем, как важно вовремя диагностировать проблемы со здоровьем. И все мы ненавидим ходить на консультации к врачам. Lifter знает один способ проверить состояние своих внутренних органов прямо на дому.

С его помощью вы можете узнать самое главное: как работают ваш метаболизм, ваша гормональная система, ваши легкие, ваш кишечник и почки.

Как провести эксперимент?

  1. Возьмите обычную столовую ложку и натрите ее языком.
  2. Начинайте с кончика языка и убедитесь, что на нем достаточно слюны.
  3. Затем оберните ложку полиэтиленовым пакетом.
  4. Через минуту проверьте ложку. Если она будет полностью чиста, значит, с вашими внутренними органами все в порядке и вы можете считать себя здоровым человеком.

Но если на ней остались разводы, вам нужно продолжать анализ дальше.

Первым делом принюхайтесь к ложке. Если она теперь пахнет не так, как ваша слюна, это уже дурной знак. Но не паникуйте!

Поместите ложку под луч яркого света (можно от лампы или просто на солнце):

  • Если вы увидите на ложке оранжевые разводы, то это первый признак хронических заболеваний почек. Так что направляйтесь к врачу.
  • Фиолетовые разводы на ложке означают высокий уровень холестерина в крови, плохое кровообращение или бронхит.
  • Белые разводы на ложке указывают на наличие некоторых респираторных инфекций. Это значит, что вам нужно немедленно записаться на прием к врачу.
  • Толстый белый или желтый налет, оставшийся на ложке от слюны, означает проблемный дисбаланс в работе щитовидной железы.
  • Если после всей процедуры «тестовая» ложка имеет неприятный запах, это может быть признаком проблем с гигиеной полости рта. Если это так, начинайте чистить зубы 2 раза в день и полоскать рот после еды.

Впрочем, все может быть не так просто. Вы еще должны учитывать, что:

  • Запах аммиака может быть признаком проблем с почками
  • Сладкий запах указывает на диабет или просто на то, что вы потребляете слишком много сахара
  • Резкий неприятный запах гнили может указывать на проблемы с легкими или желудком

Вы должны иметь в виду, что этот метод не дает точных медицинских результатов. Он может лишь подсказать вам, нужно вам срочно идти к врачу или нет. Если заметили что-то подозрительное, не игнорируйте эти симптомы! Помните: самолечение - это самообман!

Пожалуйста, поделитесь этой полезной инструкцией с друзьями и близкими!

Наверх