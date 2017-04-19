Не проходите мимо: так выглядит самая сексуальная фотосессия в честь годовщины свадьбы (галерея)

Долго Джонатан думал, как любимую приятно удивить. А потом додумался: в один из первых апрельских деньков, когда никого нет на лесопилке, где он работает, сделать парочку эротических снимков.

Фотографировал героя шурин Джош Мелтон. Вместе у ребят получилась совсем не пара снимков. Алессандра (жена Лефлера) хохотала во всю, когда увидела эти фото. А потом они ей очень даже понравились. Сказала, хочет все это распечатать и повесить на стене в качестве календаря.

Позже Джонатан признался:

“У меня не всегда получалось делать хорошие подарки. Надеюсь, так я загладил свою вину“.

Листай и смотри, как Лефлер пытался загладить свою вину и что он подарил своей жене на четвертую годовщину их свадьбы:

/ mysanantonio.com / mport.ua

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