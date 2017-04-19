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Врачи срочно прооперировали Иосифа Кобзона

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Иосиф Кобзон | ФОТО: Scanpix

Иосифа Кобзона прооперировали из-за осложнений, вызванных тяжелой болезнью. Легендарный певец находится под неусыпной заботой врачей, передает Дни.ру.

Иосиф Кобзон попал в одну из столичных больниц из-за осложнения тяжелого заболевания. После обследования врачи приняли решение провести операцию. К счастью, хирургическое вмешательство прошло хорошо, певец даже пообщался с представителями СМИ. "Все мы люди смертные, все болеем. Все замечательно – лучше, чем хотелось бы", – приводит слова Иосифа Кобзона Life.ru. Певец находится в палате под неусыпным вниманием медиков.

В последнее время здоровье мэтра отечественной эстрады заметно пошатнулось. Так, в ноябре прошлого года Иосиф Кобзон не смог выступить на запланированном концерте. О том, что он пропустит мероприятие "Еврейские песни", организованное Аллой Рид, сообщил прямо со сцены Александр Градский.

"Иосиф Давыдович позвонил и сказал, что у него случился приступ. И хотя он все равно очень рвался на концерт, я убедил его, что мы справимся. Я знаю, что он борется с недугом. И желаю ему победить этот недуг!" – сообщил бывший наставник шоу "Голос". Причем зрительный зал, услышав эту информацию, взорвался аплодисментами в поддержку артиста.

Когда встревоженные журналисты связались с супругой Кобзона Нелли, та постаралась их успокоить. "Ничего страшного не произошло, он простудился, был насморк. Он не поехал на мероприятие, и, разумеется, извинился перед Градским. Ну что ж, со всеми случается", – опровергла информацию о приступе жена артиста.

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