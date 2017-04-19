Вот откуда у передачи «Орел и решка» столько денег! Секрет, из-за которого чуть не уволили ведущую...

Многие зрители задавались вопросом, откуда у продюсеров столько денег, что один из ведущих может сорить ими налево и направо? Во время поездки в Новосибирск ведущая Регина Тодоренко дала скандальное интервью, в котором немного рассказала о кухне передачи, пишет Ofigenno.

Она заявила, что зрителей вводят в заблуждение, рассказывая о мифической золотой карте с неограниченным финансовым лимитом! На самом же деле бюджет каждой программы жёстко ограничен, а шикарные люксы в отелях снимают только на пару часов для съемок...

Это признание вызвало небывалый ажиотаж, и вскоре руководство телеканала потребовало от Регины объяснений. А генеральный продюсер «Орла и решки» Нателла Крапивина во всеуслышание заявила: «Регина будет оштрафована и, возможно, уволена по окончании сезона...»

По данным журналистов, сумма штрафа за неосторожное высказывание могла достичь двух миллионов! Так что нет ничего удивительного в том, что Регина Тодоренко поспешила извиниться.

«Каждый из нас может ошибиться, что-то додумать, вырвать из контекста, особенно это касается СМИ. Я не являюсь продюсером проекта и не знаю, как формируются бюджеты. В моих руках золотая карта, которая даёт мне огромные возможности. Даже ведущие не знают, сколько на ней денег!

A post shared by Андрей Бедняков (@biedniakov) on Aug 10, 2015 at 4:29am PDT

В некоторых случаях действительно бывают моменты, когда приходится очень быстро снимать в отелях или ресторанах, потому что за один день нам нужно побывать в десяти местах одновременно. Мы просто физически не успеваем пожить в клевых номерах, а очень хочется, но сроки съёмок слишком сжаты.

Наша большая команда создаёт волшебство, и я горжусь, что являюсь частью этой команды. Но всех организационных моментов я знать не могу, а только предполагаю, как наши трудяги-продюсеры ищут интересные локации, развлечения и на каких условиях договариваются. Я приношу свои извинения всей команде за то, что дезинформировала поклонников», — написала ведущая в своем Инстаграме.

Впрочем, судя по реакции людей в соцсетях, мало кто поверил в искренность раскаяния Регины. Точнее, не поверили в то, что ведущим действительно предоставляют золотую карту с неограниченными финансовыми возможностями, как это желает показать телевидение.

А генеральный продюсер Studio8 и PROchitatel, известный под ником Shyan Paul, и вовсе рассказал в своей колонке на The Question, что картинка на экране вообще не отображает реальность.

На самом деле администрация отелей и других заведений идет навстречу телевизионщикам и зачастую предоставляет помещения для съемок совершенно бесплатно. А вся команда на самом деле живет 3-х или 4-звездочном отеле, от которого удобно добираться до всех локаций.

А каково твое мнение по поводу возникшего скандала? Действительно ли Регина Тодоренко заслуживает увольнения, или это уже перебор? Напиши в комментариях, что ты об этом думаешь.