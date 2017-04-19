Трагедия прямо на сцене: игравший Иуду актер повесился по-настоящему
19 апреля 2017 г., 11:15
В Мексике актер, исполнявший роль Иуды в пасхальном спектакле, случайно повесился, пишет TopNews.
Трагедия произошла в мексиканском городе Барранкилье во время пасхального представления: актер, исполнявший роль Иуды, погиб прямо на сцене, сообщает "РГ" со ссылкой на британское издание Daily Mail.
23-летний актер, игравший Иуду, в полном соответствии с ролью просунул голову в петлю, другой конец которой был привязан к дереву, но поскользнулся на подставке и повис на "декорации". Зрители пытались оказать помощь мужчине на месте, вызвали скорую, но, несмотря на все усилия, актер скончался по пути в больницу.
По факту происшествия инициировано полицейское расследование. Основной версией считается смерть по неосторожности.