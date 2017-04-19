Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЕвровидениеЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Трагедия прямо на сцене: игравший Иуду актер повесился по-настоящему

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Мексиканская скорая помощь. Фото иллюстративное. | ФОТО: Daniel Aguilar/REUTERS

В Мексике актер, исполнявший роль Иуды в пасхальном спектакле, случайно повесился, пишет TopNews.

Трагедия произошла в мексиканском городе Барранкилье во время пасхального представления: актер, исполнявший роль Иуды, погиб прямо на сцене, сообщает "РГ" со ссылкой на британское издание Daily Mail.

23-летний актер, игравший Иуду, в полном соответствии с ролью просунул голову в петлю, другой конец которой был привязан к дереву, но поскользнулся на подставке и повис на "декорации". Зрители пытались оказать помощь мужчине на месте, вызвали скорую, но, несмотря на все усилия, актер скончался по пути в больницу.

По факту происшествия инициировано полицейское расследование. Основной версией считается  смерть по неосторожности.

Наверх