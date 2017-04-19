А вы не верили! Бузова и Нагиев показали чувства на красной дорожке (ФОТО)

В московском кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера фильма "Кухня. Последняя битва". По красной дорожке прошлось множество знаменитостей, среди которых оказалась одна из самых обсуждаемых фигур отечественного шоу-бизнеса телеведущая, дизайнер, актриса, а с некоторых пор и певица Ольга Бузова, пишет Дни.ру.

Для выхода в свет телебрюнетка выбрала черный топ, оголяющий плечи и живот, и черные же брюки. Завершали образ туфли на внушительной шпильке и неизменная пышная укладка. Ольга с удовольствием позировала многочисленным фотографам, поворачиваясь перед представителями СМИ то одним боком, то другим, демонстрируя свою точеную фигуру.

Бузова пообщалась с репортерами, сообщив, что пришла на премьеру, чтобы поддержать своего друга Дмитрия Нагиева. Пока Ольга болтала с работниками СМИ, на красной дорожке появился и сам вышеупомянутый актер. Дмитрий заключил Ольгу в нежные объятия, они перемолвились парой фраз, после чего обменялись поцелуями, компетентно сообщает Life.ru. Также Бузова пошутила, что не отказалась бы от завтрака, сделанного Нагиевым, передает Starhit. На сам показ ведущая и шоумен не остались, покинув кинозал после презентации по отдельности.