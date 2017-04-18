Как все эти десять лет жила и работала на Elu24 Ану Саагим: обнаженная грудь, шампанское и блеск в глазах! (ГАЛЕРЕЯ)

Ану приглашают на интервью русские издания, в том числе и Limon.ee, и ETV+, и SKY Радио. Саагим всегда открыта говорит о том, что думает. Многие любят ее за честность, объективность и острый язык.

В течение своей карьеры на Elu24 Ану Саагим активно участвовала в съемках фильмов, программ и реалити-шоу. Несколько лет назад мы всей страной с вниманием следили за шоу «Большой брат» в Финляндии, в котором участвовала Саагим.

Об Ану писали и российские СМИ, например, портал Lenta.ru.

Мы подготовили для вас галерею самых ярких моментов из жизни и работы Ану Саагим на портале Elu24! Смотрите!