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Как все эти десять лет жила и работала на Elu24 Ану Саагим: обнаженная грудь, шампанское и блеск в глазах! (ГАЛЕРЕЯ)

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В понедельник, 17 апреля, портал Elu24 со дня покинула главный редактор издания Ану Саагим. Почти десять лет светская львица трудилась не покладая рук на руководящей позиции. За гламурной и сексуальной жизнью дамы все эти годы активно следили и русские, и эстонцы. И продолжат следить.

Ану приглашают на интервью русские издания, в том числе и Limon.ee, и ETV+, и SKY Радио. Саагим всегда открыта говорит о том, что думает. Многие любят ее за честность, объективность и острый язык.

В течение своей карьеры на Elu24 Ану Саагим активно участвовала в съемках фильмов, программ и реалити-шоу. Несколько лет назад мы всей страной с вниманием следили за шоу «Большой брат» в Финляндии, в котором участвовала Саагим.

Об Ану писали и российские СМИ, например, портал Lenta.ru.

Мы подготовили для вас галерею самых ярких моментов из жизни и работы Ану Саагим на портале Elu24! Смотрите!

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