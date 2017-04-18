Максакова показала интимное фото с Вороненковым

Вдова Мария Максакова продолжает страдать по убитому мужу Денису Вороненкову. Оперная дива показала их общую фотографию, на котором запечатлен очень интимный момент, пишет Дни.ру.
Мария Максакова безутешна после смерти своего мужа, экс-депутата Дениса Вороненкова. Артистка регулярно публикует грустные стихотворения, посвященные убитому политику (не собственного сочинения. – Прим.ред.), а также делится с многочисленными подписчиками фотографиями, на которых изображен Вороненков.
Так, на своей официальной страничке в социальной сети Facebook Мария опубликовала снимок, запечатлевший весьма интимный момент в жизни супругов – венчание. "Под колокольный перезвон венчанья таинство свершилось в Иерусалиме" – значится под фотографией. Указана дата – 8 ноября 2016 года – и место – Восточный Иерусалим. На снимке на переднем плане запечатлен священнослужитель, а за его спиной стоят, держа в руках свечи, Денис Вороненков и Мария Максакова.
Многочисленные подписчики пришли в восхищение от опубликованного кадра. "Вместе навсегда! Машенька! Сил и терпения! Дай Бог!", "Брак заключен на небесах. Такая преданная, верная и любящая жена. Лишь бы боль со временем утихла. Помоги Господь!", "Господь вас любит и не покинет. Вам была дарована такая светлая любовь, такой муж! Многие и этого не знают. Он всегда будет в вашем сердце", "Берегите себя и своих деток! Вы очень красивая женщина!!! Пусть Боженька Вам помогает!" – выразили свое мнение растроганные фанаты.
Напомним, экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева Также серьезные ранения получил его охранник. Киллер скончался на операционном столе в больнице, куда был доставлен с места происшествия. Трагедия произошла на пересечении улицы Пушкинской и бульвара Шевченко возле гостиницы "Премьер-палас".