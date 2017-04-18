Максакова показала интимное фото с Вороненковым

Мария Максакова безутешна после смерти своего мужа, экс-депутата Дениса Вороненкова. Артистка регулярно публикует грустные стихотворения, посвященные убитому политику (не собственного сочинения. – Прим.ред.), а также делится с многочисленными подписчиками фотографиями, на которых изображен Вороненков.

Так, на своей официальной страничке в социальной сети Facebook Мария опубликовала снимок, запечатлевший весьма интимный момент в жизни супругов – венчание. "Под колокольный перезвон венчанья таинство свершилось в Иерусалиме" – значится под фотографией. Указана дата – 8 ноября 2016 года – и место – Восточный Иерусалим. На снимке на переднем плане запечатлен священнослужитель, а за его спиной стоят, держа в руках свечи, Денис Вороненков и Мария Максакова.

Многочисленные подписчики пришли в восхищение от опубликованного кадра. "Вместе навсегда! Машенька! Сил и терпения! Дай Бог!", "Брак заключен на небесах. Такая преданная, верная и любящая жена. Лишь бы боль со временем утихла. Помоги Господь!", "Господь вас любит и не покинет. Вам была дарована такая светлая любовь, такой муж! Многие и этого не знают. Он всегда будет в вашем сердце", "Берегите себя и своих деток! Вы очень красивая женщина!!! Пусть Боженька Вам помогает!" – выразили свое мнение растроганные фанаты.

Напомним, экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева Также серьезные ранения получил его охранник. Киллер скончался на операционном столе в больнице, куда был доставлен с места происшествия. Трагедия произошла на пересечении улицы Пушкинской и бульвара Шевченко возле гостиницы "Премьер-палас".