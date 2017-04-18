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Госпитализированному Вячеславу Зайцеву поставили неутешительный диагноз

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Вячеслав Зайцев | ФОТО: Scanpix

Известный модельер Вячеслав Зайцев попал в больницу с сильным кашлем. В клинике дизайнеру поставили неутешительный диагноз.

Дизайнер Вячеслав Зайцев почувствовал недомогание, когда у него начались приступы кашля. В итоге, известного кутюрье доставили в медицинский институт, где после обследования врачи диагностировали у него пневмонию. Специалисты настояли на госпитализации 78-летнего модельера, передает Life.

Журналисты немедленно связались с Вячеславом Зайцевым, чтобы выяснить подробности. Модельер не стал отпираться и признался, что у него действительно серьезные проблемы со здоровьем. "Да, я сейчас в больнице. У меня жуткий кашель, пневмония. Врачи настояли на лечении в стационаре. Здесь хорошие врачи, я надеюсь, что все будет хорошо", – ответил журналистам дизайнер.

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