Поздравляем! Композитор и музыкальный руководитель Русского театра Александр Жеделёв стал отцом!

Вчера в 14:00 у Александра родился сын 50 см и 3240 г. По словам счастливого отца, все здоровы и счастливы.

Сегодня коллектив Русского театра поздравляет Александра с рождением сына.

«Пусть сыночек каждый день приносит радость и позитив. Желаем, чтобы он стал достойной опорой своим папе и маме. Пусть он будет вашей гордостью! ПОЗДРАВЛЯЕМ!» - говорится в сообщении театра.

Портал Limon.ee присоединяется к поздравлениям!