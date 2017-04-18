Поздравляем! Композитор и музыкальный руководитель Русского театра Александр Жеделёв стал отцом!
18 апреля 2017 г., 16:30
17 апреля композитор и музыкальный руководитель Русского театра Александр Жеделёв стал отцом. Об этом он сообщил на своей страничке в Facebook.
Вчера в 14:00 у Александра родился сын 50 см и 3240 г. По словам счастливого отца, все здоровы и счастливы.
Сегодня коллектив Русского театра поздравляет Александра с рождением сына.
«Пусть сыночек каждый день приносит радость и позитив. Желаем, чтобы он стал достойной опорой своим папе и маме. Пусть он будет вашей гордостью! ПОЗДРАВЛЯЕМ!» - говорится в сообщении театра.
Портал Limon.ee присоединяется к поздравлениям!