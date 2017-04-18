Эдгар Гергель об альтернативной службе: у многих не проблемы со здоровьем, а хорошее умение врать и притворяться

На вопрос Stolitsa.ee о целесообразности данного нововведения ответил главный редактор портала Limon.ee, телеведущий Эдгар Гергель, который добровольно проходил альтернативную службу:

«Меня, безусловно, радует эта программа Министерства внутренних дел. Никогда раньше не понимал, почему некоторые мои друзья без каких-то особых видимых причин не попадают в армию по состоянию здоровья, а мне нужно подарить Эстонской Республике год своей успешной жизни и пройти альтернативную службу.

Знаю, что у многих не реальные проблемы со здоровьем, а хорошее умение врать и притворяться. Психологи на медкомиссии иногда верят, что у людей проблемы с головой, и освобождают их от срочной службы. А откосившие от армии с радостью идут дальше работать, в том числе - в те же государственные учреждения. Поэтому здорово, что почти все, не попавшие в армию, смогут принести пользу государству в других сферах. Для меня служба в одном из социальных центров столицы была интересной и полезной. Я познакомился с замечательными людьми, специалистами своего дела, с кем мы общаемся до сих пор. Помимо этого я получил жизненный опыт, который в обычной жизни так просто не приходит. Еще и деньги платили. Минимальную зарплату. И при этом сохранил свою работу, которую удалось совмещать с альтернативной службой. Это длилось год, который пролетел очень быстро. Отпуск в 25 дней тоже заработал. Было классно! До сих пор с улыбкой вспоминаю год службы.

Не согласен, что альтернативную службу необходимо продлевать: 12 месяцев – вполне честно и достаточно. От того, что я нахожусь на альтернативной службе 40 часов в неделю, а не в казарме, год у меня целее не станет. Четырнадцать месяцев – перебор для человека, который построил карьеру и ему придется на такой длительный срок прервать свою работу для государства. Ведь, я уверен, не во всех сферах удастся совместить альтернативную службу и постоянную работу.

Один момент во всем этом плане позабавил: на альтернативную службу хотят брать и переводчиков, чтобы они в случае кризисной ситуации помогли государству. Интересно, как? Перевести речь российских военных на эстонский язык?

Что касается мужчин, прошедших альтернативную службу, то физически защищать государство в случае кризисной ситуации они не смогут и не должны, у них нет навыков и опыта, но помочь в других областях, возможно, смогут. Психологически или как-то еще. В любом случае альтернативная служба – это свой интересный мир, который учит смотреть на жизнь совершенно по-другому. Считаю, что альтернативная служба обязательно должна быть!»