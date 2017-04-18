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Муж оскорбил свою жену, но ее месть поджидала его в сэндвиче! (фото)

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ФОТО: imgur

Иногда мужчины забывают, что жены нужны не для того, чтобы круглые сутки готовить им завтраки, обеды и ужины. Один такой бедолага имел неосторожность высказать подобную мысль своей жене, пишет Маркетиум.

Если быть точнее, он назвал ее “мой личный создатель сэндвичей”. Жене это не показалось смешным. Она решила сделать ему бутерброд, о котором и шла речь. Это был сэндвич мести!

imgur

На следующий день муж обнаружил, что в сэндвиче лежит сыр прямо в обертке! Жена оставила на ней сообщение, которое гласит: “Мне не жаль”.

imgur

У парочки явно хорошее чувство юмора, ведь они не стали ссориться, а просто разыграли битву шуточек друг над другом. И все же, в следующий раз мужчина подумает дважды, прежде чем попросит жену сделать ему сэндвич!

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