Муж оскорбил свою жену, но ее месть поджидала его в сэндвиче! (фото)

Если быть точнее, он назвал ее “мой личный создатель сэндвичей”. Жене это не показалось смешным. Она решила сделать ему бутерброд, о котором и шла речь. Это был сэндвич мести!

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На следующий день муж обнаружил, что в сэндвиче лежит сыр прямо в обертке! Жена оставила на ней сообщение, которое гласит: “Мне не жаль”.

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У парочки явно хорошее чувство юмора, ведь они не стали ссориться, а просто разыграли битву шуточек друг над другом. И все же, в следующий раз мужчина подумает дважды, прежде чем попросит жену сделать ему сэндвич!