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Вот чем занимается Борис Моисеев после перенесенного инсульта

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Борис Моисеев. | ФОТО: Scanpix

В 2010 году Борис Моисеев перенес инсульт. Справиться с последствиями заболевания он не смог. В связи со своей болезнью он теперь редко появляется на публике и совсем отказался от концертов, пишет Сегодня.

Коллега артиста Надежда Бабкина предложила ему стать хореографом, но он отказался, сообщает Sobesednik. "Это все в прошлом. Я хочу сесть в кассу. Буду работать с десяти утра до двух дня, а потом с трех и до семи вечера!", — заявил Борис.

Борис Моисеев работает в театре артистки кассиром. К своему 65-летию певец планирует представить новую программу. "Будет триумф. Сейчас я отбираю новый материал, продумываю номера. Я обязательно удивлю, и еще не раз", — пообещал Моисеев.

После болезни Борис Моисеев пересмотрел свой образ жизни. Он пришел к Богу. "Я и раньше был верующим, но не до такой степени, – говорит артист. – После инсульта во мне произошел перелом. Я хожу в храмы, молюсь, разговариваю с Богом". С нового места работы Моисеев уходил в приподнятом настроении. "Продажи повысились в сто раз!", – поделился своими успехами певец.

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