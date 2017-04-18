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Названа точная дата конца света: неужели так скоро?

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Метеорит, упавший в Челябинской области, мог сопровождать приближающийся к Земле астероид, считает заведующий обсерваторией Петербургского планетария Максим Ховричев. | ФОТО: OLEG KARGOPOLOV/AFP

Очередной апокалипсис, которым пугают человечество, должен наступить 12 октября 2017 года. На этот раз все живое грозит уничтожить космический объект диаметром 40 метров.

Страшные предсказания о гибели человечества появляются с завидной регулярностью. Новую угрозу для земной цивилизации разглядели в космосе. Группа исследователей заметила приближающийся к нашей планете на большой скорости таинственный объект диаметром 40 метров, передает РИА ФАН.

По расчетам специалистов, этот вестник апокалипсиса столкнется с Землей 12 октября 2017 года и последствия будут ужасными. У планеты исчезнет озоновый слой, что приведет к резкому изменению климата и гибели всего живого.

Это далеко не первое подобное предупреждение о конце света. Об опасных астероидах сообщается часто, но каждый раз в Солнечной системе находится достаточно места, чтобы космические тела благополучно разминулись.

По информации издания The Mirror, 19 апреля к Земле на 1,1 миллиона миль (1,8 миллиона километров) приблизится гигантский астероид. По словам специалистов, этот объект не подходил к нашей планете на такое расстояние последние 400 лет. В следующий раз это случится через 500 лет, заверили они.

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