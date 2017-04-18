Может это ваш шанс? Новая Зеландия оплатит ваш отпуск, если вы согласитесь на это собеседование

Технологическая индустрия в Веллингтоне надеется набрать технических специалистов со всего мира, и они предлагают свободный отдых в стране для всех, кто может доказать свою состоятельность, пишет Soulpost.

Программа под названием «Looksee Wellington» — партнерство между Веллингтонским региональным агентством экономического развития (WREDA) и «Workhere New Zealand», компания, специализирующаяся на глобальном рекрутмент-маркетинге — примет 100 счастливых кандидатов и оплатит их перелет и проживание.

Взамен заявители должны появиться на собеседованиях с «ведущими техническими компаниями» в городе. Кандидатам также необходимо участвовать во встречах и исследованиях по всему городу. Затем компании предложат о работу лучшим кандидатам.

Поездки и интервью пройдут в Новой Зеландии с 8 по 11 мая.

Организация также проведет информационные мероприятия, которые помогут потенциальным иммигрантам понять процесс переезда в страну.