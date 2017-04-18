Галерея: там всё совсем по-другому! Квест нового поколения «Шамбала» от Imaginaris поразил редакцию Limon.ee

Редакция портала Limon.ee решила в один прекрасный весенний пятничный вечер поучаствовать в чем-то новом, неизведанном и интересном. В интернете нашли фирму атмосферных и оригинальных квестов IMAGINARIS с качественными декорациями, которая предоставляет возможность прохождения уникального квеста «Шамбала», и всё это в самом центре Таллинна!

/ Константин Седнев

Квест «Шамбала» - это оригинальная и продуманная до мелочей история, героями которой стали сотрудники портала Limon.ee. За час игры мы даже забыли о своих жизненных проблемах. В течение 60 минут мы были в совершенно другом мире, мире «Шамбалы». Где есть место для музыки, иллюзий и совершенно невероятных вещей, некоторые из которых не сразу укладываются в голове. «Не может быть!» - так и хочется сказать в различных ситуациях. Но главное – сохранять спокойствие, внимательное следить за подсказками и активно работать в команде.

/ Константин Седнев

Основное действие квеста «Шамбала» разворачивается в избушке. Вход – через деревянную скрипучую дверь. Всё как в реальности. Декорации, действительно, качественные. Даже стены здесь непростые. Самый главный плюс этого квеста в том, что тут есть такие задачи, которые вы нигде не видели раньше. Проверьте свои силы, пройдя квест «Шамбала».

Сейчас мы расскажем вам историю, героями которой стали на 60 минут, но смогли со всеми задачами справиться. В итоге дверь в другой мир перед нами распахнулась.

/ Константин Седнев

«Июль 1969 года. Мы - международная топографическая экспедиция. Предпринимаем попытку восхождения по западному ребру пятой в мире горной вершины – Макалу на Китайско-Непальской границе в центральных Гималаях.

Целью экспедиции являлся сбор и анализ топографических данных и составление картографических материалов на высотах до 4000 метров. Рассчитываем экспедицию на 1 месяц. На третьей неделе работы на высоте 3600 метров попадаем под обвал, к счастью обходится без жертв, но завал вынуждает нас изменить изначальный маршрут и пройти выше на 630 метров через перевал Шептон Ла, где непогода окончательно расстраивает планы экспедиции.

/ Константин Седнев

Утратив в результате обвала жизненно важную часть снаряжения, мы пытаемся найти естественное укрытие для предстоящей ночевки. И вот, почти выбившись из сил, сквозь брешь во тьме замечаем силуэт заснеженной хижины».

Мы играли группой из пяти человек. Минимальное количество участников – двое, максимальное – шестеро. Примерное количество времени – 60 минут. Количество подсказок – без ограничений. Играть можно и взрослым, и детям. Дети от восьми до 13 лет впускаются в сопровождении родителей, от 14 и старше – самостоятельно.

/ Константин Седнев

А вы бы справились с такими заданиями? Зарегистрируйтесь на квест «Шамбала» на сайте Imaginaris.ee. Квест находится в центре Таллинна по адресу: Лийвалайя теэ, 40/181. Подписывайтесь на страницу фирмы в Facebook!