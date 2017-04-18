Как живет единственная дочь Георгия Вицина

Она всю жизнь работала художником-графиком, среди ее работ – плакаты для фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» и картины «Неоконченная пьеса для механического пианино».

Наталье за 60, она все еще садится за мольберт. Хотя дохода это занятие ей давно не приносит. Дочь актера живет на Большой Никитской в квартире, которую ей много лет назад подарил знаменитый отец.

«Она редко выходит из дома, – рассказала «СтарХиту» Елена, соседка Натальи. – Получает пенсию, на эти деньги и существует. С нами, жителями ближайших квартир, почти не контактирует, а если и заговорит, обязательно просит никому ничего о ней не рассказывать – не любит внимания. Живет Наталья с гражданским мужем, его зовут Алексей. Он ходит за продуктами, оплачивает коммунальные услуги, выносит мусор. Гости у них бывают редко».

С родственниками Вицина тоже не идет на контакт. Ее отец всю жизнь был близок с двоюродным братом Валентином Ивановичем. Сейчас его внуки безрезультатно пытаются наладить отношения с тетей Натальей Вициной.

«Мы живем во Владимире, потеряли связь с Наташей после смерти ее мамы в октябре 2001 года, – рассказывает «СтарХиту» Анастасия Курносова, жена Семена, двоюродного внука актера. – Мама мужа первое время поддерживала с ней теплые отношения, постоянно созванивалась, но уже много лет до Наташи не дозвониться, телефон в ее квартире молчит. Поехать в Москву свекровь не может – немолодая, да и нам с супругом визит в столицу не под силу, ведь на руках маленькая дочка Машенька, двоюродная правнучка Георгия Михайловича. Чуть подрастет – покажем ей любимый фильм нашей семьи, где именитый родственник сыграл обаятельного Труса. Обидно, что наша связь так резко оборвалась... Нам жалко Наталью: как она там одна? Будем рады, если приедет в гости, готовы ей помочь всем, чем сможем: и вниманием, и деньгами, если понадобится».

Родня из Владимира – не единственные, кто переживает за судьбу семьи Вицина. Поклонники творчества Георгия Михайловича в группах его памяти в сети «ВКонтакте» часто обсуждают, что на могиле актера на Ваганьковском кладбище до сих пор нет памятника, вместо него скромная гранитная плита с датами рождения и смерти. В знак уважения пользователи хотят собрать деньги на установку монумента, но эту идею вряд ли поддержит Наталья Вицина. Женщина неоднократно высказывалась, что сама займется вопросом памятника отцу, правда, вот уже 16 лет дело стоит на месте.