Видео: выяснилась шокирующая причина ухода красавицы Ану Саагим с поста главного редактора Elu24

Ану Саагим пригласили на интервью сразу же на несколько телеканалов – ETV и TV3. В эфире программы «Ringvaade» на ETV светская львица назвала шокирующую причину своего ухода из фирмы.

Анну Саагим: «Я для себя решила, что если смогу в Postimees продержаться пять лет… но уже прошло 10 лет и у меня такое чувство, что я там была всего несколько лет. Эта «поездка» была невероятно интенсивной: «стрельба каждый день», и нет разницы, праздники, выходные, утро, вечер или ночь – если происходит что-то интересное, мы всегда готовы, или были готовы. Теперь это прошло. Это немного грустно, что такое чувство, знаете, освобождения. Последние несколько месяцев я чувствовала себя на рабочем посту очень несчастной».

Ведущий Марко Рейкоп: «А что значит эта фраза по соглашению сторон? Если большой концерн хочет расторгнуть договор по соглашению сторон, то это значит, что ты не можем им ставить никаких условий? Говорят – уходи, а ты берешь вещи и уходишь».

Ану Саагим: «Нет, это не совсем так. По соглашению сторон для меня значит то, что один не хочет, другой не может, третьему не подходит. Тогда приходишь к компромиссу. Для меня соглашение сторон значит, что я ухожу оттуда без гнева. И я не буду своему бывшему работодателю вставлять палки в колеса. Мы расстанемся друзьями, что в любом случае было бы идеально».

Марко Рейкоп: «Ты сказала, что последние месяцы чувствовала себя на работе несчастной. Почему?»

Саагим: «В моих глазах начал гаснуть огонь, дорога на работу не была для меня больше такой легкой, я была в стрессе. У меня не было на работе стресса более восьми лет. Скажем даже так, что девять лет я не испытывала стресса по дороге на работу. Последние месяцы было тяжело и грустно идти на работу».

Рейкоп: «Связано ли это со сменой владельца Postimees и то, что там теперь новое руководство? В связи с этим фирму покинули многие известные люди».

Саагим: «Конечно, это одна из причин. Но я не могу никого в этом упрекнуть. Я считаю, что если бы я была большим руководителем и хотела бы сделать что-то новое и имела свое видение этого проекта, я бы тоже очистила пространство. И если какие-то люди скажут мне, что это не подходит или не нравится, то я скажу, что, слушай, либо уходи – дверь там, либо сиди и делай то, что тебе говорят! Я считаю это правильным, я бы поступила точно так же».

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