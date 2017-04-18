Нужно ли на самом деле удалять зубы мудрости?

Они начинают прорезаться в возрасте от 12 до 25 лет, и как раз в этот период многим рекомендуют их удалить. Но так ли это необходимо?

AdMe.ru проанализировал разные мнения по этому вопросу. И вот что нужно знать, чтобы принять верное решение.

ЗУБЫ МУДРОСТИ УДАЛЯТЬ НЕ НУЖНО, ЕСЛИ:

Если они здоровы (нет кариеса, десны вокруг зуба не воспалены).

Полностью прорезались.

Правильно расположены: не мешают нормальному функционированию соседних зубов.

Их легко очистить во время ежедневной гигиены полости рта.

ЗУБЫ МУДРОСТИ УДАЛЯТЬ НУЖНО, ЕСЛИ:

Зубы полностью скрыты под десной, но не могут прорезаться. В таком случае они могут способствовать образованию кисты, которая, в свою очередь, может разрушить корни соседних зубов.

Зубы прорезались не полностью. Затрудненность их гигиены, а следовательно, большое скопление бактерий может привести к различным заболеваниям полости рта.

Если для зуба недостаточно места (соседние зубы сидят очень плотно), то прорезавшийся зуб мудрости рискует повредить соседние зубы.

Если вы чувствуете боль в районе зуба мудрости.

Мягкие ткани рядом с зубом мудрости часто оказываются инфицированы.

Образуются опухоли.

Происходит воспаление десен.

На соседних зубах образуется кариес, они начинают разрушаться.

Нет ничего страшного в том, чтобы оставить зубы мудрости, если вы регулярно проверяетесь у стоматолога и делаете рентген-снимки челюсти. В этом случае вы сможете заранее узнать о возможной проблеме (неправильном росте зуба мудрости) и, чтобы избежать ее, провести операцию по удалению зуба.

Врачи рекомендуют делать это как можно раньше, поскольку после 25 лет, когда все костные ткани уже окончательно сформированы, зубы сложнее удалить, и ткани заживают медленнее.