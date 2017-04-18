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Ой! Пышная грудь Яны Рудковской вывалилась из платья

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Яна Рудковская | ФОТО: Scanpix

В Москве состоялось престижное мероприятие – награждение премией "Самые стильные в России". На тусовке побыло множество представителей шоу-бизнеса, среди которых отметилась Яна Рудковская, грудь которой буквально вывалилась из наряда, по мнению блогеров.

В московском зале "Известия Hall" собрался весь цвет российского шоу-бизнеса. чтобы вручить и получить награды на премии "Самые стильные в России" по версии журнала HELLO! Отметим, что это событие проходит уже в 12-й раз.

Больше всего выделилась на вечере Яна Рудковская. Продюсер вышла в свет в черном кожаном платье ниже колен, которое поддерживали две белые тонкие лямки. Дополнили образ пара черных шпилек на ногах и обилие ювелирных украшений. Блогеры пришли к выводу, что наряд Рудковской явно маловат в области груди, отчего внушительный бюст буквально вылезает "со всех сторон".

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