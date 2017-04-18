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Неожиданно! Виктория Бекхэм набрала вес

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Виктория Бекхэм | ФОТО: Scanpix

Супруга Дэвида Бекхэма всегда отличалась крайне худощавым телосложением, за что не раз критиковалась как нездоровый пример анорексии. Но, похоже, мода на крепкие женские тела «заразила» даже тщедушную Вики – она неожиданно показалась публике с пополневшими формами, пишет Woman.

16 апреля Виктория Бекхэм поздравила своих подписчиков с Пасхой, выложив в Instagram снимок, на котором позирует в купальнике в образе пасхального кролика.

Судя по этому снимку, звезда набрала несколько килограммов: ее обычно худая как тростинка фигура совсем не выглядит в этот раз истощенной.

Прибавку в весе многочисленные поклонники знаменитости лишь одобрили. По их словам, так Виктория выглядит гораздо соблазнительнее, тем более, что талия 43-летней мамы четверых детей по-прежнему стройная как у молодой девушки. Напомним, что лишь недавно западные таблоиды с тревогой отмечали, что Виктория Бекхэм выглядит изнуренной и связывали ее нездоровую худобу с проблемами в браке.

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