Неожиданно! Виктория Бекхэм набрала вес

16 апреля Виктория Бекхэм поздравила своих подписчиков с Пасхой, выложив в Instagram снимок, на котором позирует в купальнике в образе пасхального кролика.

Судя по этому снимку, звезда набрала несколько килограммов: ее обычно худая как тростинка фигура совсем не выглядит в этот раз истощенной.

A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) on Apr 16, 2017 at 9:45am PDT

Прибавку в весе многочисленные поклонники знаменитости лишь одобрили. По их словам, так Виктория выглядит гораздо соблазнительнее, тем более, что талия 43-летней мамы четверых детей по-прежнему стройная как у молодой девушки. Напомним, что лишь недавно западные таблоиды с тревогой отмечали, что Виктория Бекхэм выглядит изнуренной и связывали ее нездоровую худобу с проблемами в браке.