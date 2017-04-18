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Какая неловкость! Конфуз Дональда Трампа попал в объектив камеры (ВИДЕО)

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ФОТО: Скриншот с видео

Президент США Дональд Трамп забыл положить руку на сердце во время исполнения гимна Соединенных Штатов. Об этом ему напомнила его супруга Меланья, легонько ткнув его в бок, сообщает TopNews со ссылкой на RT и телеканал CNN.

Инцидент произошел во время пасхальной церемонии в Белом доме. На опубликованных кадрах видно, что после того, как заиграл гимн, Мелания и сын президента Бэррон приложили руки к сердцу, а глава государства это сделать забыл. После этого жена президента легким движением руки напомнила мужу о правилах.

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