Какая неловкость! Конфуз Дональда Трампа попал в объектив камеры (ВИДЕО)
18 апреля 2017 г., 11:05
Президент США Дональд Трамп забыл положить руку на сердце во время исполнения гимна Соединенных Штатов. Об этом ему напомнила его супруга Меланья, легонько ткнув его в бок, сообщает TopNews со ссылкой на RT и телеканал CNN.
Инцидент произошел во время пасхальной церемонии в Белом доме. На опубликованных кадрах видно, что после того, как заиграл гимн, Мелания и сын президента Бэррон приложили руки к сердцу, а глава государства это сделать забыл. После этого жена президента легким движением руки напомнила мужу о правилах.
Melania appears to subtly nudge Trump during national anthem, reminding him to lift his hand https://t.co/NZoaj1H2zN https://t.co/BJN3bdGh1W— CNN (@CNN) April 17, 2017