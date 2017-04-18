Какая неловкость! Конфуз Дональда Трампа попал в объектив камеры (ВИДЕО)

Инцидент произошел во время пасхальной церемонии в Белом доме. На опубликованных кадрах видно, что после того, как заиграл гимн, Мелания и сын президента Бэррон приложили руки к сердцу, а глава государства это сделать забыл. После этого жена президента легким движением руки напомнила мужу о правилах.

Melania appears to subtly nudge Trump during national anthem, reminding him to lift his hand https://t.co/NZoaj1H2zN https://t.co/BJN3bdGh1W — CNN (@CNN) April 17, 2017