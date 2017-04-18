Посыл, который всколыхнул сеть! Разъяренная жена написала потрясающее письмо любовнице мужа

Женщина по имени Мелани опубликовала послание любовнице мужа в соцсетях. Кому-то оно покажется очень грубым. Но кого, в конце концов, обманули?

“Спасибо, Дженнифер,

… За следы укусов, которые ты оставила на груди моего мужа.

Нет, правда, я говорю тебе «СПАСИБО»! Ты даже не представляешь, от какого кошмара ты спасла меня и моих детей.

Чтобы поблагодарить тебя за твою услугу, я предлагаю тебе забрать моего мужа навсегда. Если ты решишь принять эту награду, пожалуйста, обрати внимание на следующие правила.

1. Тебе придется финансово содержать его. Я к тому, что у нас двое детей (как тебе уже известно), а это значит, что львиную долю своего дохода он будет отдавать нам в качестве алиментов. Дети должны получать то, чего заслуживают. Также прошу обратить внимание на то, что я 11 лет была домохозяйкой (по настоянию мужа), поэтому ему придется платить алименты еще и мне. Поэтому забудь о его деньгах, милая,… потому что они мои!

2. Тебе придется купить ему новую одежду. Знаешь, когда сегодня он вышел из нашего (а теперь моего) душа и я увидела эти укусы, в нашем доме случилось нечто невероятное! Образовалась черная дыра, которая поглотила в себя всю его одежду! Поэтому к тебе он придет почти голым (тебе повезет!). Но у этой ситуации есть плюс. Ты сможешь облачить его в любую одежду, которая тебе нравится. Можешь хоть купить ему собачий поводок или милое маленькое платье.

3. Можешь забыть о нем в выходные дни. Это время он будет проводить с детьми. Так как он открыто заявил (несколько людей были свидетелями этого), что ты просто «глупая пьяная сволочь», то мои дети к тебе допущены не будут. Ради их безопасности.

4. Ты не вернешь его мне. А я не приму его обратно. Точка возврата была пройдена, когда он прикоснулся к тебе! Я была ему хорошей женой, и ему очень повезло со мной. Не удивляйся, что ты не сможешь быть лучше меня (а ты однозначно не сможешь), и когда он поймет это, ты будешь несчастной.

5. Он обвинит тебя во всем этом. Со слезами на глазах он сказал мне, что ты смеялась над ним: «Я надеюсь, жена увидит эти укусы». Я не знаю, правда ли ты это сказала. Мне все равно, если честно. Но, если что, твое желание исполнилось. Я видела эти укусы. Он был так зол, что ты бросила тот комментарий, что когда я ударила его в глаз, он тотчас попросил у меня прощения! Вообще, я против насилия и раньше никого никогда не била. Но мне совсем не жаль, что я его ударила. Если бы этот момент отмотали назад, я бы целилась гораздо ниже.

6. Ну, а это скорее не правило, а дружеское предупреждение. Я буду стараться как можно чаще говорить гадкие вещи, чтобы разозлить тебя. Это станет моим хобби – обидеть мужа и тебя так же, как вы обидели меня и моих детей. Помни, что он будет слушать меня много-много лет. Я была с ним 12 лет, я знаю его лучше. И да, я уверена, что поступаю правильно. Ну, это на случай, если тебе было интересно.

Спасибо, Дженнифер! Спасибо той, которая оставила следы укусов на груди моего мужа, которые показали мне, что 11 лет брака и двое детей никак не могут сосуществовать с тобой! Я аплодирую тебе, так хитро завоевавшей мужа.

Он весь твой!”