Узнайте, какая женщина по знаку Зодиака – самая дорогая для мужского... кошелька!

Астрологи говорят, что любовь женщин к роскоши, подаркам и деньгам обусловлена знаком Зодиака. Вот какой рейтинг они составили:

12 место – Стрелец

Женщина-Стрелец на дух не переносит скупцов. Но при этом не ждет и не хочет никаких особенных подарков. Ее не удивишь месячной путевкой на Багамы и платиновым колечком. Но не исключено, что ей захочется чего-то на несколько порядков дороже, чем все это вместе взятое.

11 место – Водолей

Эта женщина оценит не стоимость подарка, а ваше внимание. Вот какая банальщина! Вы можете услышать из ее уст что-то вроде «Мне ничего не нужно». Но ей действительно приглянется абонемент в бассейн или на пилатес, курс испанского языка, урок художественной росписи.

10 место – Козерог

С одной стороны, женщине-Козерогу не интересны деньги избранника. У нее самой тяжелый кошелек. Куда тяжелее, чем у многих представителей мужского пола. Ведь она умеет планировать бюджет и распоряжаться средствами с умом. С другой стороны, мужчине придется доказать Козерогу, что и он не лыком шит. Да, берите выписку из банка! Иначе вы ей зря мозолите глаза!

9 место – Дева

Ну очень просто. Мужчины, будьте последовательны с Девой. Если на каждую годовщину ваших отношений вы ей дарите 101 алую розу – делайте так и дальше. Варите вареники – продолжайте. Дело не в равнодушии вашей избранницы, а в том, что она обожает стабильность. Ей нравятся ожидаемые события.

8 место – Овен

С женщиной-Овном получается своеобразно. Считайте, что вам попалась загадка, к которой не найдешь ответ в интернетах. Но вот шпаргалка того, с чем вам придется столкнуться:

Дорогой подарок – «Ты зачем столько денег спустил на такую безделушку?»

Дешевый подарок – «Вот это ты меня не ценишь!»

Просто деньги – «Тебе лень поискать мне подарок?»

7 место – Близнецы

Близнецы руководствуются железным принципом: принимать от мужчин только цветы, конфеты и билеты в кинотеатр. Нет, она – не скромничает. Смысл в том, что она не хочет быть в долгу. А «невинные» подарки ни к чему не обязывают. Но вы, парни, все равно не расслабляйтесь. В какой-то момент женщины-Близнец позвонит и скажет, что стоит у витрины с туфлями от Лабутена.

6 место – Рак

Женщины-Раки – крайне горделивые особы. Они не берут от мужчин абы какие презенты. Кроме того, им важен настрой грядущих отношений – серьезные или несерьезные. Во втором случае не дарите ничегошеньки. Если все серьезно – учитесь много зарабатывать. Впрочем, Рак и так вас заставит.

5 место – Скорпион

Очень. Дорого. Речь, конечно, о цене ухаживаний для мужского кармана. Кстати, у Скорпиона взаимная любовь с деньгами. Одаривать женщину-Скорпиона – это инвестиция. Игнорировать этот приятный момент отношений – смертельно опасно.

4 место – Телец

Вот здесь о таком аспекте подарков, как внимание, лучше не говорить. Потому что «милая шкатулочка» может оставить отпечаток на лбу своего дарителя. Женщина-Телец – меркантильная личность. Запомните: новые босоножки – это внимание, кольцо с большим бриллиантом – это подарок.

3 место – Весы

Для этих женщин деньги – пустой звук. Усыпь всю зелеными купюрами – не оценит. Им нужен трепет, который выражается в правильных подарках. А что это? Так, это – то, что не дарят всем подряд. Например, антиквариат. Хм, это крайне дорого!

2 место – Лев

Львицы оценят большое состояние и то, которое зарабатывается, когда она тратит первое. Если мужчина любит цифры – женщина-Львица создана на него. Заработал денег, положил на счет, полюбовался. Львица зашла, купила яхту. Она никому не даст распоряжаться деньгами – все сама!

1 место – Рыбы

Мужчины, отдайте ей сразу и все! Руку, сердце, ценности, деньги, завещание тетки и свою душу!

Но ни в коем случае не принимайте этот гороскоп близко к сердцу!

По материалам: Womoninred.