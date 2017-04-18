Мусор, а не трэш! В Таллинне открывается необычная выставка

На 20 плакатах изображены инсталляции, основой которых стал собранный на толоках мусор. Год назад толоки на берегу Балтийского моря состоялись одновременно в Таллинне, Хельсинки, Турку и Санкт-Петербурге. В Финляндии и Таллинне в них также участвовали художники, которые создавали инсталляции из собранного участниками акций мусора. После фотографирования эти артефакты были отправлены в мусорные контейнеры. Фотографии, сделанные в трех городах, стали основой для плакатов передвижной выставки "Искусство из мусора" (Art from Trash).

Идея выставки – обратить внимание людей на то, как много мусора мы оставляем на берегу моря. "Мы и наши партнеры проводим толоки не только для того, чтобы просто убрать приморскую территорию, но и напомнить людям об ответственности за сохранность Балтики", – сказал вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу.

В Таллинне в создании инсталляций участвовали художники объединения "Веделик" Марге Лааст и Свет-Эрик Стамберг. Фотограф – Ли Лестберг. Творческие коллективы были образованы в Хельсинки и Турку. Выставка снабжена пояснительным текстом на четырех языках – эстонском, русском, английском и финском.

Выставка в туннеле площади Вабадузе будет открыта до 14 мая, после чего отправится в Финляндию. Впрочем, с работами можно ознакомиться и ЗДЕСЬ!