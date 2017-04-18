Звезда российского ТВ борется за зрение маленькой дочери

Екатерина Волкова опубликовала фотографию, на которой заснята вместе с 6-летней дочерью Елизаветой. На лице девочки очки с внушительными стеклами. Как оказалось, на протяжении нескольких лет Волкова тщетно борется с проблемами, вызванными плохим зрением дочери, передают Dni.

"Вы часто спрашиваете, почему Лиза в очках. Я не раз отвечала, у нас дальнозоркость и астигматизм (Лиза его называет "пофигизм", так как не может запомнить это слово . Лечимся мы уже 3 года, прошли много клиник и платных и бесплатных, так как хочется всегда убедиться, что диагноз правильный и просто так ребенку надевать очки не хочется. Помню, когда сама ходила в очках и еще с заклеенным глазом, а оказалось, у меня все хорошо", – начала свой рассказ Волкова.

Актриса сообщила, что нашла платную клинику рядом с домом. "Ходили раз в пол года, проверялись, отдавали приличную сумму за упражнения "ручеёк" – для тренировки зрения. Курсом раз в пол года по 10 занятий. И нам говорили, что улучшения есть, стали стекла менять на тоньше, а Лиза стала хуже видеть…" – отметила Екатерина.

A post shared by Екатерина Волкова (@volkovihome) on Apr 17, 2017 at 4:23am PDT

Обеспокоенная мать пыталась убедить себя в том, что зрение могло падать из-за усталости Лизы, ведь девочка не только посещает дошколку, но еще занимается фигурным катанием. "Но нет! На прошлой недели сходили к врачу, в обычную бесплатную клинику и нам все рассказали, улучшений нет, стало еще хуже! А стекла нам в очки вернули еще толще!" – возмущенно сообщила актриса.

Волкова не смогла сдержать эмоций. "Я понимаю, в наше время медицина это хорошая выкачка денег, но... это же ребенок, зачем так издеваться, ему и так тяжело, а они только все ухудшили!" – завершила свой рассказ Екатерина.

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на крик души Волковой. Фанаты попытались успокоить расстроенную мать, а некоторые стали давать советы, куда пойти и к кому обратиться за помощью. Не осталась в стороне и актриса сериала "Счастливы вместе" Дарья Сагалова. "Кошмар! Наберу завтра!" – написала Екатерине подруга.