Сегодня вас ждут сюрпризы: гороскоп на 18 апреля

День удачных совпадений и незаурядных возможностей. Не все будет складываться так, как хотелось бы, но все же шансы на успех весьма велики. Изобретательность, широкий кругозор и умение взглянуть на себя со стороны помогут не растеряться даже в сложных обстоятельствах, пишет Dvorec.
Овен
Овны склонны тратить время впустую, бездействовать и лениться. Увы, праздность не делает представителей этого знака счастливыми – поэтому настроение будет портиться, возможны проявления раздражительности, обидчивости. Если не принять экстренных мер, близким людям придется с вами нелегко, и дело может дойти до весьма серьезных конфликтов. Постарайтесь найти себе увлекательное и неутомительное занятие, пусть и не слишком полезное.
Отдых в большой компании может оказаться не столько приятным, сколько утомительным. Зато встреча со старым другом или любимым человеком наверняка порадует. Вероятно удачное завершение важного для вас дела.
Телец
День трудный, несущий серьезные проблемы и негативные эмоции. Нежелательно заниматься серьезными делами, решать важные вопросы. Можно рассчитывать на безграничную поддержку членов семьи и давних друзей; новые же знакомства могут оказаться по-настоящему опасными. Финансовая картина благоприятна и останется таковой, если вы откажетесь от необдуманных поступков, сомнительных инвестиций в чужие бизнес-проекты.
Ваши недоброжелатели весьма изобретательны; сегодня их действия направлены на то, чтобы внести сумятицу в вашу личную жизнь, разрушить романтические отношения. Защищайте то, чем дорожите, и не бойтесь жертвовать своими интересами, если это нужно для блага любимого человека.
Близнецы
Напряженность в отношениях с близкими людьми и разочарование в романтических отношениях – главные проблемы этого дня. Сегодня вы склонны преувеличивать свои беды, способны даже в мелком недоразумении увидеть предвестие настоящего несчастья; боритесь с паническими настроениями, они опасны не только для вас, но и для дорогих вам людей. Помните и о том, что попытки утопить свои проблемы, мнимые или реальные, в спиртных напитках, обречены на неудачу.
Заниматься делами вы будете без особого рвения и энтузиазма, но простой усидчивости достаточно для того, чтобы воплотить в жизнь все ранее составленные планы. Возможны выгодные покупки, однако приобретение крупных вещей лучше отложить.
Рак
Неплохой день для тех, кто ставит перед собой реальные цели и не теряет оптимизма, когда приходится преодолевать трудности. Ваши взгляды на жизнь меняются, что сказывается также на планах и приоритетах. Близкие пребывают в растерянности, замечая происходящие с вами метаморфозы, и даже могут позволить себе настороженно-критические высказывания, но доброжелательность в отношениях сохранится, а до конфликтной ситуации дело не дойдет.
Возможна встреча с очень интересным человеком. Не исключено и зарождение симпатии к новому знакомому, причем безответной она не останется. Удержитесь от сомнительных приобретений; не стоит в этот день покупать подарки для старших родственников или людей, занимающих более высокое положение в обществе.
Лев
Время перемен в личных отношениях еще не наступило, но вы уже чувствуете приближение нового жизненного этапа и настраиваетесь на соответствующую волну. Не стоит торопить события – ничего из ряда вон выходящего не произойдет, пока вы не будете к этому готовы; поэтому разберитесь со своими чувствами и мыслями, оставьте в прошлом напрасные желания и несбывшиеся иллюзии. Не всем Львам будет легко поладить с родственниками, но каждому представителю знака представится шанс исправить ранее допущенные ошибки в отношениях.
Будьте осторожнее с финансами, старайтесь не тратить крупных сумм на сомнительные развлечения, откажитесь от азартных игр. Решительность хороша в делах, но ваших новых знакомых она может напугать. Не поленитесь прикинуться беспомощной киской – такое перевоплощение будет очень кстати.
Дева
День творческих порывов, интересных идей и неожиданных озарений. Сегодня за вами трудно угнаться, и люди, которым это окажется по силам, заслуживают самого пристального внимания – именно с ними вам будет легко и приятно идти по жизни, преодолевая любые трудности. Старайтесь не проявлять легкомыслия – вас ожидает немало искушений и соблазнов, но с избранного пути не стоит сходить ради исполнения мимолетных желаний.
Многие дела можно доверить другим, чтобы использовать свободное время для отдыха и увлекательных занятий. Ваш неподдельный интерес к жизни не останется незамеченным: высока вероятность интересных знакомств и романтических встреч.
Весы
Будьте осторожны! Кажется, что вам все по силам, но безграничная самоуверенность может стать причиной серьезных проблем. Сегодня вам не следует нарушать существующие традиции, вести себя экстравагантно; попытки привлечь к себе внимание также не принесут ничего хорошего. Отношения с близкими людьми требуют самого пристального внимания – недовольство друг другом накапливается и может достигнуть критического уровня, если вовремя не пойти на уступки.
Безусловным плюсом этого непростого дня является высокий жизненный тонус, благодаря которому вам удается справляться с трудностями и не терять оптимизма. Сохранить хорошее настроение помогут творческие занятия; вспомните о своем хобби, воспользуйтесь возможностью научиться чему-то новому.
Скорпион
Нет причин для серьезного беспокойства, но и забывать о благоразумии не стоит. Сегодня вы поступите мудро, если откажетесь от контактов с сомнительными особами и активных развлечений в обществе новых знакомых. Свободное время лучше провести с родственниками и друзьями, да и уединение может пойти вам на пользу. Избежать мрачных размышлений поможет долгая прогулка по живописным лесным тропинкам или улицам исторической части города.
Не исключены финансовые проблемы, возможны бытовые трудности. Однако близкие люди поддержат вас во всем, что будет весьма кстати. С детьми будьте очень терпеливы: их проблемы могут оказаться неожиданно серьезными.
Стрелец
Требует внимания финансовая сфера. Ситуация здесь может стать критической, если вы не удержитесь от необдуманных расходов и сомнительных покупок. Нежелательно брать деньги в долг, вести переговоры о кредите. Рассчитывая исключительно на собственные возможности, пусть и весьма скромные, вы оградите себя и своих близких от серьезных проблем в будущем. Наиболее деятельные представители знака смогут пополнить свой бюджет благодаря незаурядному трудолюбию и готовности взяться за любую работу.
Очень удачным будет день для путешественников и тех, кто находится вдали от дома. Кроме того, звезды дадут вам возможность наладить отношения с членами семьи, положить конец ссорам и разногласиям. Любимый человек изменит свое поведение, если вы попросите об этом настойчиво, но мягко.
Козерог
Ваше стремление к переменам в личной жизни оправданно, но благоприятный момент для того, чтобы начать действовать, пока не наступил. Поэтому постарайтесь сохранять хладнокровие и не поддаваться на провокации: ваше спокойствие передается окружающим, что и способствует гармонии в отношениях. Старшие родственники нуждаются не столько в вашей помощи, сколько в толковом совете – помните об этом, если возьметесь за решение их проблем.
День будет удачным для тех, кто настроен на деловой лад и готов использовать свободное время с пользой для себя и окружающих. Очень хорошо усваивается информация – это стоит иметь в виду всем, кто учится, готовится к экзаменам или просто познает мир.
Водолей
Очень сложный день с точки зрения личной жизни и романтических отношений. Сегодня вы обидчивы и капризны, а терпение любимого человека небезгранично. Необдуманные поступки и высказывания в такой ситуации могут иметь самые печальные последствия. Постарайтесь вести себя сдержанно и корректно, а обсуждение проблем и острых вопросов отложите. Совет мудрого человека окажется очень полезным, если вы как следует обдумаете услышанное.
Излишний интерес к развлечениям и светской жизни влечет за собой финансовые трудности и домашние проблемы. Постарайтесь не забывать о делах, и не отказывайтесь от ранее составленных планов под влиянием момента.
Рыбы
Высока вероятность споров с родственниками. Вы уверены в своей правоте и не идете на уступки, что лишь усугубляет ситуацию. Важные решения придется принимать самостоятельно, и неодобрение окружающих не должно смущать вас – дальнейшее развитие событий докажет, что вы выбрали верную тактику. Не исключено зарождение особой симпатии к человеку, который давно вам знаком.
В сфере финансов возможны серьезные трудности, вам придется пересмотреть свои планы, касающиеся покупок и расходов в целом. Свободное время можно посвятить занятиям спортом и активному отдуху: ваш жизненный тонус высок и причин опасаться переутомления нет.