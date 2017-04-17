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Вот это грудь! Седокова после родов похвасталась фигурой в купальнике (фото)

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Анна Седокова. | ФОТО: Ramil Sitdikov/Sputnik

Певица выглядит роскошно. Теперь все хотят увидеть отца ее третьего ребенка.

Певица Анна Седокова родила всего неделю назад. Но выглядит она сногсшибательно, даже и не скажешь, что она трижды мама. "Малышу уже неделька и мы вышли гулять к бассейну . Солнышко и пальмы. Это именно то, что нужно мамочке", – подписала 34-летняя артистка фото на странице в социальной сети Instagram, пишут Dni.ru.

Поклонники в восторге от увиденного. "Как будто и не рожала, как вам так удается", "Как и не рожала", "Вот это я понимаю божество! Так выглядеть на вторую неделю после рождения ребенка", "У меня после родов наверное месяц было состояние, будто переехал самосвал, швы, ребенок висел на груди, я вся скрюченная, как вам удается скакать как лань через неделю после родов?" – комментируют они снимок.

Фанаты рассмотрели фотокарточку в деталях и пришли к выводу, что Анна "сама кормит". Мол, "посмотрите на вены на груди - такая сеть венозная при лактации". А теперь они просят сфотографировать отца ребенка, Артема Комарова – Анна скрывает его от публики.

Не оглашает певица и имени новорожденного сына. Известно лишь, что у него будет американское гражданство. Дело в том, что рожала Седокова в престижной клинике Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе, так что теперь малыш автоматически считается подданным США.

Напомним, что у Анны Седоковой есть две дочери: 12-летняя Алина от футболиста Валентина Белькевича и пятилетняя Моника от бизнесмена Максима Чернявского.

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