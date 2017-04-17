Заворотнюк покинула Россию после скандала с долгами

Почти неделю Анастасия Заворотнюк радуется не унылой переменчивой московской погоде, а наслаждается солнцем, благоуханием природы и ласковым морем (или даже океаном) вдали от России. Популярная актриса делится с многочисленными подписчиками своего аккаунта в Instagram снимками с отдыха, который проводит вместе с супругом, фигуристом Петром Чернышевым, пишут DNi.ru.

Артистка регулярно публикует фото, на которых запечатлена с цветами и в окружении прочей растительности, но не забывает и про родину. К примеру, звезда сериала "Моя прекрасная няня" поздравила всех православных с праздником Пасха. "С праздником Светлой Пасхи! Пусть в ваших домах всегда живут тепло, любовь и радость!" – написала Заворотнюк.

Фотографии Анастасии вызвали живейший отклик у ее поклонников. Особенно снимок, на котором актриса запечатлена вместе с любимым супругом.

А кто-то из подписчиков предположил, что Анастасия отправилась в отпуск после скандала, который с новой силой обрушился на нее. Якобы актриса не выполняет условия кредитного договора, заключенного с банком в 2014 году. Дело в том, что во время финансового кризиса сумма ее долга выросла в несколько раз из-за скачка курсов валют. Плюс проценты и пени. Таким образом, набежал долг в 537 тысяч долларов – 30 206 250 рублей по сегодняшнему курсу.

По решению Арбитражного суда Анастасию банкротом не признали, кредитная организация продолжает настаивать, чтобы актриса погасила долг одним платежом, и отказывается конвертировать сумму задолженности из иностранной валюты в рубли. Мол, оформляла она кредит в долларах, их пусть и вернет.