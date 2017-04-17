Фотоновость: Валерия показала близнеца Иосифа Пригожина

Во всяком случае, большинство фанатов уверено, что именно «Близнецы» стоит назвать снимок, который появился в блоге Валерии. Артистка опубликовала фото, сделанное во время посещения дельфинария. На снимке белуха внимательно смотрит в камеру, а на животное смотрит Иосиф Пригожин. Валерия объявила конкурс на лучшее название для этого фото и пообещала победителю 1000 рублей. Большинство идей фанатов связаны с родством героев кадра, пишет 7d.org.ua.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) Апр 16 2017 в 1:43 PDT