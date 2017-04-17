Россияне обратились к Дмитрию Медведеву с просьбой пресечь попытки Первого канала подорвать престиж страны!

По нашему глубокому убеждению, премьер-министру пора употребить власть и обеспечить миллионам россиян любимое зрелище! По словам Дмитрия Пескова, государство владеет контрольным пакетом акций Первого канала и вправе ЕДИНОЛИЧНО ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ! Поэтому граждане крайне удивлены заявлением неназванных представителей этого канала по отказу от трансляции музыкального конкурса. Выходит группка подозрительных персонажей, уже уличенных в фальсификациях и провокациях, присвоила себе право вещать от лица Великой России? Липовым оказался внутренний конкурс, проведенный каналом, где якобы победителем стала Юлия Самойлова, а количество стран, поддержавших РФ в попытке бойкота, приблизилось к нулю! Обещание отправить певицу на следующий год и вовсе выглядит кощунством! На наш взгляд, здесь попахивает откровенным вредительством, а в результате уже в апреле мы получим сотни тысяч недовольных фанов шоу на акциях бунтарей Навального! Представляется, что необходимо принять предложение ЕВС и послать в Киев именитого Глеба Самойлова, который реально может одержать ПОБЕДУ – тогда в 2018 году на «Зенит-Арене» споет уже Юлия Самойлова!