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ФОТО: 35-летняя Анна Курникова опубликовала откровенный снимок в бикини

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ФОТО: Scanpix

Анна Курникова много времени проводит на морском побережье. Они с ее бойфрендом Энрике Иглесиасом часто отдыхают на яхте.

Недавно пара отправилась в Мексику, где влюбленные много времени проводят на пляже, веселятся на вечеринках, но не забывают и о спорте, передает Rambler. Анна поделилась с поклонниками в Instagram фотографией, на которой она запечатлена в красном бикини. Фигура спортсменки находится в потрясающей форме.

И этот факт не вызывает удивления – ведь она регулярно занимается спортом и много времени уделяет йоге. Кроме того, Курникова следит за питанием и придерживается сбалансированного рациона.

A post shared by Anna Аня (@annakournikova) on

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