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Галерея: когда-то это был строгий пограничный пункт между Латвией и Литвой! Происходящее там сейчас ужасает!

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ФОТО: limon.ee

Многие из нас еще помнят те времена, когда для того, чтобы попасть в Латвию или Литву, надо было проходить пограничный контроль. Строгие полицейские долго проверяли документы, мы терпеливо ждали. Уже много лет в Европе нет границ, поэтому и пограничные пункты не работают.

Совсем ликвидировать эти пограничные пункты ни в Латвии, ни в Литве не стали, поэтому заброшенные здания остались уныло стоять. Картина, честно говоря, ужасающая. Даже не верится, что когда-то там нельзя было просто так взять и проехать. Нужно было ждать своей очереди. Теперь лишь изредка полицейские патрули на приграничных территориях останавливают автомобили и автобусы и проверяют документы.

В распоряжении редакции Limon.ee оказались снимки заброшенного пограничного пункта между Латвией и Литвой.

Смотрите галерею!

/ limon.ee

/ limon.ee

/ limon.ee

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