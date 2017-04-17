Галерея: когда-то это был строгий пограничный пункт между Латвией и Литвой! Происходящее там сейчас ужасает!

Многие из нас еще помнят те времена, когда для того, чтобы попасть в Латвию или Литву, надо было проходить пограничный контроль. Строгие полицейские долго проверяли документы, мы терпеливо ждали. Уже много лет в Европе нет границ, поэтому и пограничные пункты не работают.
Совсем ликвидировать эти пограничные пункты ни в Латвии, ни в Литве не стали, поэтому заброшенные здания остались уныло стоять. Картина, честно говоря, ужасающая. Даже не верится, что когда-то там нельзя было просто так взять и проехать. Нужно было ждать своей очереди. Теперь лишь изредка полицейские патрули на приграничных территориях останавливают автомобили и автобусы и проверяют документы.
В распоряжении редакции Limon.ee оказались снимки заброшенного пограничного пункта между Латвией и Литвой.
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/ limon.ee
/ limon.ee