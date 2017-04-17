«Евровидение» изменило себе ради тяжелобольного артиста

Представитель Португалии на "Евровидении" Сальвадор Собрал серьезно болен с рождения – у 27-летнего исполнителя порок сердца. Поэтому артист не может принять участие в конкурсе на общих основаниях. К примеру, Сальвадор пропустит репетиции получифнала и прибудет в Киев к генеральному прогону и старту полуфинала. На пресс-конференциях и в случае незапланированных ситуаций его заменит родная сестра и автор его песни Amar Pelos Dois Луиза, передает Zap.

Отметим, что семья артиста заранее предупредила руководство конкурса, и то пошло навстречу близким Сальвадора, разрешив появиться на "Евровидении" лишь буквально в самый последний момент. Впрочем, общественность весьма неоднозначно относится ко всей этой ситуации.

В частности, пока одни обсуждают "чрезмерную гибкость" руководства Международного музыкального конкурса "Евровидение", другие задаются вопросом, зачем надо было отправлять на песенное соревнование исполнителя, сердце которого может остановиться в любой момент. Третьи зубоскалят, говоря, что Сальвадора специально послали на конкурс, чтобы "вышибить слезу" у мира.

К слову, в своей музыкальной композиции для "Евровидения" Сальвадор Собрал как раз споет о сердце, которое, согласно тексту, "все выдержит и сможет любить за двоих".