Шокирующая новость! Главный редактор портала Elu24 Ану Саагим уходит из Eesti Meedia

«Я отработала здесь почти десять лет, сейчас изменились времена», - прокомментировала свой уход Ану Саагим и связала его с тем, что больше не чувствует себя на этой работе счастливой.

«Я была счастлива здесь работать, но только не в последнее время», - призналась светская львица.

Какие еще изменения ждут портал Elu24 в будущем - пока остается тайной.