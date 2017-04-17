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Шокирующая новость! Главный редактор портала Elu24 Ану Саагим уходит из Eesti Meedia

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ФОТО: Liis Treimann

Главный редактор портала Elu24 Ану Саагим по соглашению сторон сегодня покидает концерн.

«Я отработала здесь почти десять лет, сейчас изменились времена», - прокомментировала свой уход Ану Саагим и связала его с тем, что больше не чувствует себя на этой работе счастливой.

«Я была счастлива здесь работать, но только не в последнее время», - призналась светская львица.

Какие еще изменения ждут портал Elu24 в будущем - пока остается тайной.

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