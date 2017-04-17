Шокирующая новость! Главный редактор портала Elu24 Ану Саагим уходит из Eesti Meedia
17 апреля 2017 г., 14:09
Главный редактор портала Elu24 Ану Саагим по соглашению сторон сегодня покидает концерн.
«Я отработала здесь почти десять лет, сейчас изменились времена», - прокомментировала свой уход Ану Саагим и связала его с тем, что больше не чувствует себя на этой работе счастливой.
«Я была счастлива здесь работать, но только не в последнее время», - призналась светская львица.
Какие еще изменения ждут портал Elu24 в будущем - пока остается тайной.