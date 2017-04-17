Зажигайте вместе с Анной Лейтан: группа «Мэй Дэй» представляет публике официальный ремикс на песню «Недоспать»

Андрей Росси – звукорежиссер, саунд-продюсер и музыкант. В 2013 году он получил красный диплом Университета профсоюзов в Санкт-Петербурге. Работает в сфере звукорежиссуры и, причем, весьма успешно. Росси специализируется в поп-музыке, коммерческой электронной и pop-rock. Среди тех, с кем работает Росси, помимо "Мэй Дэй", – "Марсель", 3XL PRO, Алиса Вокс, Vougal, Артем Райн, Jein, Юлия Адамчук и другие популярные группы и исполнители.

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Группа "Мэй Дэй" – "Майский день" имеет солидную историю – она родилась в мае 2000 года, поэтому и название носит "майское". Группа хорошо известна в Эстонии, Латвии, России, Германии и на Украине. Номинанты премий "Kuldne plaat" и "Золотая нота". Лидеры хит-парада Первого Балтийского Музыкального канала.