Принц Гарри впервые откровенно рассказал, что произошло с ним после смерти матери

Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в августе 1997 года, оставив двух сыновей: принцев Уильяма и Гарри.

"Мамы не стало, когда мне было 12, и на следующие 20 лет я отказался от всех своих чувств. Все это оказало довольно сильное влияние не только на мою личную жизнь, но и на мою работу", - рассказал Гарри. "Я так с этим справлялся: просто зарывал голову в песок, отказываясь даже думать о маме, ведь разве это поможет?", - признался он.

По словам принца, до определенного момента он был "типичным 20-, 25-, 28-летним человеком, расхаживающим, приговаривая: "жизнь прекрасна" или "жизнь хороша".

Принц Гарри сказал, что к переосмыслению утраты его подтолкнул брат - принц Уильям, - который сказал: "Слушай, тебе на самом деле нужно с этим разобраться. Это не нормально - думать, что все это на тебя не повлияло".

Фото/Scanpix

"А потом у меня случилось несколько разговоров, и неожиданно все это горе, которое я никогда не прорабатывал, начало выходить на первый план. И я понял, что вообще-то есть множество вещей, с которыми мне нужно разобраться", - поделился он. Этот период своей жизни член королевской семьи назвал "двумя годами полного хаоса".

Фото/Scanpix

Принц Гарри рассказал, что справиться с трудной жизненной ситуацией ему помогла служба в подразделении по реабилитации военных. Там он, в частности, общался с ветеранами, пострадавшими в военных конфликтах. Также принц утвердительно ответил на вопрос о том, обращался ли он к психотерапевту: "Я это делал пару раз, даже больше. Ну и отлично".

Кроме того, Гарри признался, что справиться с агрессией ему помогли занятия боксом. "Это меня, действительно, спасло, потому что я был на грани: хотелось кого-нибудь ударить", - признался принц.