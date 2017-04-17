ВИДЕО: прогулку женщин с мертвой собачкой засняли на видеорегистратор

Видео было сделано в одном из спальных районов Москвы. Водитель обратил внимание прогуливавшихся дам на то, что питомец мертв. Судя по всему, девушки пребывали в уверенности, что животное просто не хочет идти. Однако автор ролика был непреклонен. "Собачка сдохла!" – отрезал он.

Интернет-пользователи, прокомментировавшие ролик, поделились на два лагеря. Одни пришли к выводу, что собака действительно умерла. Другие предположили, что она или уснула, или обиделась на хозяев и таким образом демонстрировала характер. Мы склоняемся к последнему варианту, ведь у работников портала Limon.ee дома тоже есть своенравные питомцы.